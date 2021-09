Ingenuità di Nico Gonzalez: proteste e applausi all'arbitro, espulso

Clamorosa ingenuità del giocatore viola, che dopo l'ammonizione per proteste applaude rivolgendosi all'arbitro beccandosi il rosso.

Clamorosa ingenuità nel finale di Fiorentina-Inter: dopo una buona prova complessiva, nonostante lo svantaggio caratterizzato dalla rimonta dei nerazzurri culminata con la rete di Edin Dzeko, Nico Gonzalez la combina grossa, lasciando anzitempo il terreno di gioco.

Nello specifico, al 78' della sfida del Franchi, il giocatore argentino viene trattenuto da Bastoni ad altezza centrocampo: l'arbitro Fabbri interviene sanzionando con un calcio di punizione.

Il giocatore viola non è contento e protesta, chiedendo un cartellino giallo: il direttore di gara rimane fermo sulla sua posizione. I toni di Gonzalez si accendono, quindi Fabbri lo ammonisce per proteste.

Finita qui? No: perché dopo essersi beccato il giallo l'ala della Fiorentina applaude una, due, tre volte a due passi da Fabbri. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è cartellino rosso. Ingenuità.