Neymar alla Juve, i bianconeri ci provano: possibile scambio con Dybala

Juventus e PSG parlano anche di Neymar durante le discussioni per Paulo Dybala: il brasiliano può andare a Torino in cambio della Joya.

Tutto vero: c'è anche la su Neymar. Pronta a beffare tutte le concorrenti nella corsa all'asso brasiliano e a compiere l'ennesimo trasferimento del secolo dopo quello che, poco più di 12 mesi fa, ha portato a Cristiano Ronaldo.

Dal , ecco la bomba: secondo 'Globoesporte', la Juventus ha definitivamente avviato la trattativa con il per provare a portare a termine il colpaccio Neymar. Con un asso nella manica: Paulo Dybala. Il quale, dopo i mancati trasferimenti al prima e al poi, potrebbe proseguire la propria carriera in .

Già, perché su Dybala c'è da tempo l'interesse proprio del PSG. Interesse noto e certificato. La Juventus e i francesi ne hanno parlato e, ora, i bianconeri hanno deciso di introdurre il nome di Neymar all'interno della stessa trattativa.

Dybala come contropartita per Neymar, dunque, ed in effetti la situazione dei due sudamericani è piuttosto simile: entrambi sono sul mercato ed entrambi potrebbero ben presto cambiare squadra. Con la differenza che il brasiliano pretende di lasciare il PSG, mentre l'argentino non vorrebbe slegarsi dalla Juventus.

Un intrico che sarà giocoforza risolto entro il 2 settembre, giorno in cui si concluderà la finestra estiva sia in che in . Neymar alla Juventus, Dybala al PSG: entro 13 giorni si conoscerà il finale di uno scambio che potrebbe rivoluzionare l'ultimo tratto di calciomercato.