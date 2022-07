Newcastle-Atalanta dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima amichevole internazionale per la squadra di Gasperini. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NEWCASTLE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Newcastle-Atalanta

• Data: venerdì 29 luglio 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Mancano poche settimane all'inizio del nuovo campionato di Serie A e l'Atalanta vuole farsi trovare pronta per la data del 14 agosto.

I nerazzurri devono riscattare una stagione deludente, culminata con un ottavo posto che significa esclusione dalle coppe europee dopo cinque anni consecutivi.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Gasperini, per prepararsi al meglio, affronta il Newcastle in un'amichevole di respiro internazionale.

Tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NEWCASTLE-ATALANTA

La partita tra Newcastle e Atalanta è in programma venerdì 29 luglio 2022 alle ore 20.45. A fare da cornice all'incontro è lo stadio St James Park di Newcastle.

DOVE VEDERE NEWCASTLE-ATALANTA IN TV

La gara è trasmessa da DAZN. Per vederla quindi ci si può collegare all'app della piattaforma sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può ricorrere a una console di gioco come Playstation e Xbox, oppure ricorrendo a un dispositivo come Google Chromecast e Amazon Fire Stick Tv.

NEWCASTLE-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmesso da DAZN, l'incontro è visibile anche in streaming. Per farlo bisognerà connettersi al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso, oppure collegarsi alla relativa app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida tra Newcastle e Atalanta si putrà seguire anche su GOAL, tramite la nostra diretta testuale che vi accompagnerà nel corso di tutta la gara. Dalle formazioni ufficiali al racconto di tutte le azioni salienti, troverete informazioni aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE-ATALANTA

ATALANTA PT (3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Zapata. All. Gasperini