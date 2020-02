Nela svela: "Due anni fa Haaland fu proposto alla Roma di Monchi"

Sebino Nela a 'Centro Suono Sport' ha rivelato: "Due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi Haaland, ma fu scartato".

Erling Haaland è il giocatore del momento. Con la doppietta di martedì contro il , ha lanciato il in , con la porta aperta sui quarti di finale.

Ma il talentuoso norvegese un paio di anni fa poteva arrivare in . E no, non solo alla . Erling Haaland, secondo quanto raccontato da Sebino Nela a 'Centro Suono Sport' poteva andare alla .

"Due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland: costava 4 milioni, la società scartò l’ipotesi e lo prese il ".

Se tutto fosse vero, quindi, la Roma con uno sforzo economico di circa 4 milioni, avrebbe potuto portarsi a casa Erling Haaland, il vero bomber di questa Champions League.