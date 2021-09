Napoli-Spartak Mosca dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli sfida lo Spartak Mosca nella 2ª giornata del Gruppo C di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-SPARTAK MOSCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Spartak Mosca

Napoli-Spartak Mosca Data: 30 settembre 2021

30 settembre 2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Napoli di Luciano Spalletti, capolista della Serie A, ospita lo Spartak Mosca di Rui Vitória nella 2ª giornata del Gruppo C di Europa League. I partenopei hanno esordito con un brillante pareggio esterno sul campo del Leicester City, mentre i russi sono stati sconfitti in casa dai polacchi del Legia Varsavia.

Segui Napoli-Spartak Mosca su DAZN. Attiva ora

Fra le due squadre sarà il primo confronto in assoluto a livello di Europa League. Napoli e Spartak Mosca si sono tuttavie affrontati due volte negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1990/91: entrambe le partite terminarono 0-0 e al ritorno, a Mosca, gli azzurri uscirono sconfitti ai calci di rigore e furono eliminati.

Complessivamente il Napoli nelle Coppe europee ha disputato 6 partite totali contro avversarie russe/sovietiche, e ha perso una sola volta (una vittoria e 4 pareggi) contro la Torpedo Mosca nella Coppa UEFA 1975.

Viceversa, nei precedenti contro squadre italiane, lo Spartak ha perso 6 delle ultime 7 gare (un pareggio), di cui 5 tutte contro l'Inter. Il nigeriano Victor Osimhen si trova già a quota 2 goal nel torneo grazie alla doppietta realizzata alle Foxes a Leicester. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Spartak Mosca: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SPARTAK MOSCA

Napoli-Spartak Mosca si disputerà la sera di giovedì 30 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.45.

La partita di Europa League, Napoli-Spartak Mosca, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida Napoli-Spartak Mosca sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del confronto Napoli-Spartak Mosca su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, la telecronaca del match è affidata a Paolo Ciarravano, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce.

Chi lo preferisse, attraverso DAZN e Sky Go avrà la possibilità di seguire Napoli-Spartak Mosca in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone o tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con i siti ufficiali delle due piattaforme, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Al termine del confronto, gli utenti DAZN potranno inoltre vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la garaancheCollegandovi con il portale, fin dai minuti che precedono il match, troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, la descrizione in tempo reale di goal, azioni più importanti ed eventi.

Probabile turnover per Spalletti, con la squadra reduce da una settimana molto intensa di impegni, con 3 gare in 7 giorni. Petagna fa concorrenza a Osimhen e spera anche Lozano. In mediana può rivedersi Demme, anche se Elmas è favorito per affiancare Anguissa. In difesa Di Lorenzo potrebbe invece spostarsi a sinistra, con l'impiego di Malcuit, mentre in mezzo si rivedrà Manolas in coppia con Koulibaly. Fra i pali Meret si candida a rilevare Ospina.

Rui Vitória dovrebbe mandare in campo i russi con il 3-4-3. Davanti al portiere Maksimenko, la difesa a tre sarà probabilmente composta da Rasskazov, Gigot e Dzhikiya. Sulle due fasce agiranno l'ex Inter Moses a destra e Ayrton Lucas a sinistra, mentre Umyarov e Zobnin saranno i due interni. Davanti l'ex romanista Ponce sarà il centravanti, con Larsson e Promes a completare il tridente offensivo come esterni offensivi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria.