Napoli-Sampdoria, le pagelle: Mertens mattatore, Elmas sorprende

Le pagelle di Napoli-Sampdoria: Mertens mattatore del match con una doppietta, bene anche Elmas. Deludono i blucerchiati, Murillo e Rigoni su tutti.

MERET 7: Quando il stacca la spina, c'è lui a fare da ultimo baluardo. Due parate decisive nel primo tempo, di cui una miracolosa a tu per tu con Rigoni. Si fa trovare pronto nei momenti in cui serve.

MERTENS 7.5: Doppietta decisiva, tre goal in tre partite, la risposta a chi si interrogava su chi potesse essere il riferimento offensivo del Napoli in questa stagione. Ha voglia, sta bene e in area di rigore sa come fare la differenza. In questo momento è una certezza.

ELMAS 7: Tra i debuttanti al San Paolo è quello che impressiona di più. Personalità notevole per la sua età, raramente sbaglia la scelta della giocata e si fa apprezzare anche per dinamismo a fisicità. Diventerà più di un'alternativa.

LOZANO 6: Ci si aspettava qualcosa di simile all'impatto avuto contro la nei suoi primi 45 minuti in azzurro, ma si è visto solo a sprazzi. Lascia in dote un paio di numeri d'alta scuola.

MURILLO 5: Una serata difficile. Fatica a tenere le misure e a farsi trovare in posizione, mettendo in difficoltà l'intero reparto.

RIGONI 5: Di buono c'è la vivacità e la qualità che porta nella manovra blucerchiata tutte le volte che riescono ad innescarlo. L'altro lato della medaglia è la discontinuità con cui è stato parte attiva dell'incontro e la clamorosa occasione sciupata davanti a Meret sull'1-0.

I VOTI

NAPOLI (4-4-2): Meret 7; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Callejon 6, Elmas 7 (75' Insigne 6), Fabian 6, Zielinski 6; Lozano 6 (65' Llorente 6.5), Mertens 7.5 (79' Younes sv).

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero 6; Ferrari 5.5, Murillo 5, Regini 5.5 (65' Leris 5.5); Bereszynski 5.5, Ekdal 6, Linetty 5.5, Murru 5; Caprari 5.5 (68' Gabbiadini 6); Rigoni 5 (78' Depaoli sv), Quagliarella 5.5.