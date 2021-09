Lobotka attacca Gattuso: "Con lui non avrei giocato neanche se avessi perso 10 chili"

Il centrocampista slovacco parla del nuovo Napoli di Spalletti: "Ci focalizziamo su scambi e combinazioni, obiettivo Champions ma lo scudetto...".

"Puntiamo innanzitutto alla Champions. E se fosse possibile... Proveremmo a vincere lo scudetto".

Stanislav Lobotka non si nasconde. Il centrocampista slovacco chiarisce le ambizioni del Napoli di Luciano Spalletti in un'intervista riportata dal Corriere dello Sport. Lobotka è rinato da quando è arrivato all'ombra del Vesuvio l'allenatore di Certaldo.

"Con Spalletti ho avuto subito più spazio e così ho provato a sfruttarlo: è stato tutto diverso sin dal ritiro estivo, anche la comunicazione. In sintesi: improvvisamente il nuovo allenatore mi ha dimostrato un interesse mai avvertito con il vecchio e per fortuna ora mi sto divertendo".

Lo slovacco non perde l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, reo a suo avviso di non averlo preso in considerazione: "Quest'anno, cambiando l'allenatore, sono stato notato anche io".

E a chi parla dei chili di troppi dietro alle scelte di Gattuso, Lobotka risponde in maniera diretta: "Non avrei giocato anche se ne avessi persi dieci. All'epoca ho anche provato a pensare positivo nonostante le difficoltà".

Ora con Spalletti è cambiato tutti. Lobotka si è presentato in ritiro, a Dimaro, con sei chili in meno, e non ha saltato neppure un secondo delle prime due uscite ufficiali del Napoli in questa stagione, contro Venezia e Genoa. Ha giocato tutti i 180 minuti, un 'score' che va già ben oltre i 139 totali della passata stagione in 15 presenze.