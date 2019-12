Napoli, i compagni disertano la festa di Maksimovic: presenti solo in sei

C'è poca voglia di fare festa al Napoli tra i risultanti deludenti e la battaglia legale col club: al compleanno di Maksimovic solo sei compagni.

Non c'è certo aria di festa al , neanche se di mezzo c'è un compleanno. Come riporta 'La Repubblica' a fare le spese del clima di tensione attuale è stato Nikola Maksimovic, il cui party è stato un mezzo disastro.

Nonostante il difensore serbo avesse regolarmente invitato tutta la squadra per celebrare il suo ventottesimo compleanno, infatti, alla festa si sono presentati solo sei compagni.

La cena era stata fissato da Maksimovic per lo scorso martedì sera, ma gli scarsi risultati e la battaglia legale in atto col club hanno indotto evidentemente la squadra a non raccogliere l'invito del compagno.

Alla festa di compleanno del difensore inoltre non si sarebbe presentato neppure lo staff tecnico, a partire dall'allenatore Ancelotti. Un altro chiaro segnale di come al Napoli il clima sia tutt'altro che sereno.