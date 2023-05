Napoli Campione d'Italia 22/23: lo Scudetto è matematicamente azzurro

Il pareggio contro l'Udinese consegna lo Scudetto al Napoli di Spalletti: terzo titolo nella storia dei partenopei.

Il Napoli ha vinto lo Scudetto 2022/2023. L'attesa durata 33 anni è finita: la squadra azzurra è Campione d'Italia con cinque giornate di anticipo. Il pareggio contro l'Udinese, giovedì 4 maggio, ha consegnato il titolo alla formazione di Spalletti. La festa, in seguito al pari contro la Salernitana è stata rimandata solamente di qualche giorno.

Dopo il successo della Lazio contro il Sassuolo, il Napoli ha potuto festeggiare in campo e non dall'albergo di Udine la vittoria del terzo titolo della sua storia, arrivato dopo l'ultimo di Maradona del 1990. Il goal di Lovric ha tenuto in sospeso tutto, fino al pari dell'uomo simbolo: Osimhen. 22esimo goal del bomber nigeriano e Scudetto ora, realmente, matematico.

Il Napoli ottiene così il titolo aritmeticamente dopo una stagione dominata in lungo e in largo. L'arrivo di Kvaratskhelia, devastante alla sua prima annata italiana, l'esplosione definitiva di Osimhen, la scoperta di Kim, e poi Lobotka, capitan Di Lorenzo, Raspadori e tutti i protagonisti di un successo che la scorsa estate sembrava duro, visti gli addii a Mertens, Insigne, Koulibaly e Ghoulam.

Invece il Napoli si è preso la vetta solitaria della classifica al nono turno di Serie A, senza più lasciarla: regina assoluta della Serie A 2022/2023, staccando tutte le timide pretendenti al titolo. Dalla Lazio all'Inter, passando per i Campioni d'Italia del Milan, nessuno è riuscito a reggere il passo della formazione di Spalletti.

RECORD CONDIVISO

Cinque giornate prima della termine del campionato. Il Napoli diventa una delle poche squadre ad aver ottenuto lo Scudetto con così tante partite prima della fine: eguagliato il Torino del 1948, la Fiorentina del 1956, l'Inter del 2007 e la Juventus del 2019.

Gli azzurri hanno sfiorato la vetta solitaria nel match contro la Salernitana, ma il pari di Dia lo scorso weekend hanno rinviato il titolo al 33esimo turno. Un titolo solamente rinviato, arrivato nell'infrasettimanale.

PRIMO POSTO IN TUTTO

Attualmente, in vista degli ultimi cinque turni di campionato, il Napoli è in testa a tutte le graduatorie più importanti: può contare sul capocannoniere della Serie A 2022/2023, Osimhen, il Re degli assist, Kvaratskhelia, ha il miglior attacco e la miglior difesa.

Grazie alla vittoria dello Scudetto il Napoli giocherà la prossima Champions League e la Supercoppa Italiana, che accoglie ora quattro squadre e non più due. In entrambi i casi era già certa però di militare nelle due competizioni già da diversi turni.

LUNGA FESTA

La vittoria dello Scudetto fa partire la festa. A Udine, dei giocatori di Spalletti, dei tifosi azzurri a Napoli e nel resto d'Italia. Ma non solo, visti i tantissimi fans partenopei in giro per il mondo.

Il primo abbraccio della città ai giocatori dovrebbe avvenire nella giornata di venerdì, quando la squadra di Spalletti tornerà a Napoli. Attesa una folla senza precedenti per celebrare Kvara, Osimhen e compagni.

Poi, sarà la volta della sfida interna contro la Fiorentina. E infine, a giugno, dopo il 38esimo turno, la parata con il bus scoperto che porterà la coppa in giro per la città, fino a Piazza del Plebiscito.