Napoli-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Benevento si sfidano nel derby campano della 24ª giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Benevento

• Data: domenica 28 febbraio 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport

• Streaming: Sky Go, Now TV

Il programma della 24ª giornata di Serie A, offre il derby tutto campano tra Napoli e Benevento. Azzurri e sanniti distanziati in classifica, ma protagonisti fin qui di due stagioni che vedono sorridere le Streghe.

Il Benevento di Pippo Inzaghi, fresco di ritorno nel massimo campionato, grazie a un girone d'andata convincente è riuscito a tenersi lontano dalla zona retrocessione inanellando 25 punti in 23 partite. Il Napoli, invece, rispetto alle attese dell'estate ha deluso tifosi e addetti ai lavori ritrovandosi lontano dalla vetta e impelagato nella bagarre per conquistare un posto in Europa.

All'andata, nella sfida disputata lo scorso 25 ottobre allo stadio 'Vigorito', la squadra di Gattuso si è imposta 2-1 sui giallorossi grazie ai goal di Lorenzo Insigne e Petagna, che hanno rimontato il provvisorio vantaggio del Benevento realizzato dall'altro Insigne, Roberto.

Tutto su Napoli-Benevento: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-BENEVENTO

Napoli-Benevento si gioca domenica 28 febbraio 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 18:00.

La partita tra Napoli e Benevento sarà trasmessa in diretta tv da Sky, detentrice dei diritti di sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Canali di riferimento, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Napoli-Benevento sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

Il derby campano, inoltre, sarà visibile su Now TV: occorrerà accedere al sito e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le linee guida del portale.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra il Napoli e il Benevento potrà essere seguito anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni principali della partita.

Il Napoli si avvia a recuperare gradualmente pezzi, ma rimane in emergenza. Meret in porta; difesa con Di Lorenzo, Rrahmani o Maksimovic al fianco di Koulibaly e Mario Rui a sinistra; a centrocampo Fabian Ruiz, Bakayoko ed Elmas; in attacco Zielinski alle spalle della coppia 'leggera' formata da Politano e Lorenzo Insigne (Mertens dovrebbe partire dalla panchina).

Nel Benevento squalificato Glik: ballottaggio a tre Barba-Caldirola-Foulon per due maglie. Viola confermato in mediana, la punta sarà Lapadula supportato da Roberto Insigne e Caprari.

NAPOLI (4-3-1-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, L. Insigne.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.