Il Napoli difende Ancelotti e attacca Bargiggia: "Pensiero di un giornalista al top..."

Non è sicuramente usuale che una società di , per altro del livello del , parli pubblicamente sui social network con un giornalista specifico. E invece è successo oggi, su Twitter, con il club azzurro che ha voluto rispondere senza peli sulla lingua al giornalista Paolo Bargiggia.

Bargiggia aveva scritto un commento su Carlo Ancelotti e sulla scelta del Napoli di affidargli la sua panchina.

"Più che giocatori, il Napoli dovrebbe prendere un allenatore che non sia a fine carriera come Carlo Ancelotti e che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione".