Nainggolan sincero: "Scudetto all'Inter? Un po' rosicherei"

Radja Nainggolan sta facendo fatica ad imporsi con continuità in questa stagione a , complici le noie muscolari che sta dovendo affrontare. Il centrocampista belga ha parlato oggi ai microfoni di 'Repubblica', parlando di , e Cagliari.

Si comincia proprio dall'Inter. Prima l'ammissione su un eventuale Scudetto nerazzurro, poi una frecciatina ad Antonio Conte.

"Non sarebbe un dispiacere se l'Inter dovesse vincere lo Scudetto. Ma un po’ rosicherei, secondo me in quella squadra ci potevo stare. La società però su di me aveva preso una decisione. Conte? Alla società aveva chiesto dei giocatori. E se vuoi ottenere qualcosa devi anche dare. E' strano trattare due anni fa un giocatore dicendo che non ne puoi fare a meno e due anni dopo non calcolarlo più, non mi pare logico".