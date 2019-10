Mundo Deportivo: Guardiola nei piani per il futuro del Milan

Il Milan ha piani ambiziosi per il futuro: secondo Mundo Deportivo spunta il sogno Guardiola, Overmars potrebbe essere il prossimo direttore sportivo.

Quello che sta vivendo il non è certamente il miglior momento della sua storia. Dopo aver dominato per anni a livello nazionale ed internazionale, il club rossonero nelle ultime stagioni è incappato in una serie di risultati mediocri che l’hanno allontanato dai grandi palcoscenici.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Il passaggio della società dalle mani di Yonghong Li al Fondo Elliot ha fatto pensare ad un cambio di marcia che per il momento ancora non si è visto, ma secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i piani del club meneghino sono estremamente ambiziosi.

El Milan sueña a lo grande con Guardiola y Overmarshttps://t.co/Q3Gb0X6fwe por @MigRico pic.twitter.com/9XTTkb6Qjh — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 19, 2019

L’obiettivo sarebbe quello di riportare il Milan a grandi livelli a partire dalla stagione 2020/21 e per farlo servirà oltre che un gruppo di giocatori importante, anche un allenatore di primissimo livello.

Nel mirino del Milan ci sarebbe un nome il cui arrivo al momento sembra pura utopia, ma che in futuro potrebbe diventare potrebbe diventare realtà: Pep Guardiola.

Il tecnico spagnolo è legato al da un contratto che scadrà nel 2021 e quindi a partire da quella potrà cercarsi una nuova panchina dalla quale ripartire. L’eventuale alternativa è una vecchia conoscenza del Milan: quel Andriy Shevchenko che in rossonero ha scritto pagine indimenticabili da giocatore e che oggi sta facendo molto bene alla guida dell’, tanto che l’ha condotta con largo anticipo alla conquista della qualificazione a . Ma non è tutto.

Il Milan starebbe pensando anche ad una rivoluzione dal punto di vista della direzione tecnica e tra i papabili per entrare nell’organigramma societario c’è Marc Overmars, attuale direttore sportivo dell’. In questo caso ci sarebbe un ostacolo da superare, visto che l’ex centrocampista olandese è legato al club dei Lancieri da un contratto con scadenza 2024.