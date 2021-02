Müller positivo al Coronavirus: salterà la finale del Mondiale per Club

Thomas Müller non prenderà parte alla finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e Tigres: il tedesco è risultato positivo al Coronavirus.

Il Bayern Monaco perde una pedina molto importante a ridosso del calcio d'inizio della finale del Mondiale per Club contro il Tigres, in programma alle 19 italiane di oggi: secondo quanto riportato da 'Sky Deutschland', Thomas Müller è risultato positivo al Coronavirus.

L'attaccante tedesco si è sottoposto al test del tampone nella giornata di ieri e l'esito è stato nefasto: niente ultimo atto mondiale che, comunque, dovrebbe disputarsi regolarmente e senza problemi di sorta.

A questo punto Müller rischia di non prendere parte nemmeno all'andata dell'ottavo di finale di Champions League all'Olimpico contro la Lazio, fissato tra dodici giorni esatti: tutto dipenderà dai tempi di negativizzazione, sui quali non possono esserci certezze.

In precedenza, anche Leon Goretzka e Javi Martinez erano stati colpiti dal famigerato virus tra le fila del Bayern Monaco che, stasera, avrà un pensiero in più da aggirare per tagliare il traguardo della vittoria.