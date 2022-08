Moviola Milan-Udinese: Soppy in ritardo su Calabria, Marinelli va al VAR e concede il rigore

Il primo episodio da moviola del campionato di Serie A arriva al 7': il difensore bianconero interviene in maniera scomposta, per l'arbitro è penalty.

Il Milan all'esordio da Campione d'Italia a San Siro contro l'Udinese: palcoscenico importante anche per la direzione di gara, rappresentata dall'arbitro Marinelli, impegnato già nei primi minuti.

Al 7' il Milan prova con Brahim Diaz a trovare la via del pareggio, ma Silvestri respinge corto, proprio nei pressi dell'area piccola, dove Calabria cerca di anticipare Soppy per calciare a botta sicura, venendo allo scontro con l'avversario.

Il difensore rossonero tocca per prima il pallone, richiamando l'attenzione di Marinelli che prima dialoga con il VAR, poi va all'on field review.

Dopo un ulteriore controllo Marinelli concede il calcio di rigore, ritenendo l'intervento di Soppy falloso e in ritardo, nonostante Calabria avesse comunque perso il possesso palla.

Cartellino giallo per il difensore dell'Udinese, tra le proteste generali, e tiro dagli undici metri poi realizzato da Theo Hernandez.

Nel finale De Ketelaere, entrato al 71', conclude a rete per il 5-2 al suo esordio in rossonero, ma il guardalinee annulla per fuorigioco: offside di Origi sul cross di Saelemaekers, giusto fermare il gioco.