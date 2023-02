Moviola Inter-Udinese: caos sul rigore dei nerazzurri, Masina entra e si deve ribattere

Il laterale nerazzurro viene fermato in scivolata dal giocatore bianconero: Silvestri para, ma Masina entra in area troppo presto. Si ribatte.

Diversi episodi da moviola in Inter-Udinese: per Dionisi, arbitro dell'incontro, parecchio lavoro da smaltire già dalla prima mezz'ora di gioco.

In apertura di match spinta di Udogie su Barella in area di rigore, con il centrocampista nerazzurro lanciato a rete: il contatto c'è, ma è leggero. Il direttore di gara lascia correre.

Al 17' Dumfries sbuca in area anticipando Walace su una palla contesa: il giocatore bianconero interviene in ritardo, ma è necessario l'intervento del VAR per la segnalazione e la concessione del calcio di rigore all'Inter.

Dal dischetto va Lukaku che trova la respinta in tuffo di Silvestri, tra le polemiche: Dionisi viene richiamato dal VAR in auricolare e dice che bisogna ribattere.

Al momento del tiro del belga, il portiere dell'Udinese si è allontanato dalla linea di porta, muovendosi in anticipo, ma tenendo un piede sulla riga. Quindi tutto regolare.

Ad andare contro le norme è Masina, subentrato al posto di Ebosse, che proprio sul tiro di Lukaku è entrato in area di rigore, intervenendo poi sulla respinta di Silvestri. Sulla seconda battuta è arrivato il vantaggio dell'Inter.

In aggiornamento.