Mourinho polemico: "Gara alle 18, non sappiamo se giocheremo. Il miglior torneo del mondo"

A poche ore dal previsto derby di Londra con il Fulham, la federazione rimanda la gara per i troppi casi tra gli ospiti.

Troppi casi di coronavirus del e match contro l' rinviato a data da destinarsi. La Premier League piomba nuovamente nel caos covid, visto e considerando come la federazione ha pensato di sospendere anche un'altra sfida a poche ore dalla stessa.

Ufficialità nel pomeriggio e grande indecisione precedente che ha portato i social ad esplodere di rabbia e considerazioni negative sulla federazione. Tra le considerazioni dei tifosi anche quella di Josè Mourinho, ironico nei confronti della FA attraverso il proprio profilo Instagram.

Alle 19 ore ora italiana, 18 in quel di Londra, il suo sarebbe dovuto scendere in campo nel derby contro il , colpito duramente dal covid. A meno di quattro ore dal match le squadre attendevano però ancora delucidazioni. Una situazione che ricorda il match tra e del marzo 2020, in .

Mourinho ha così mostrato un video nel centro sportivo del Tottenham, in cui tutti i giocatori attendono notizie a proposito della gara contro il Fulham, con il filmato che indugia sull'orario:

"Partita alle 18, non sappiamo ancora se dobbiamo giocare. Il miglior campionato del mondo".

Con il suo solito tono, Mourinho ha così lanciato la polemica relativa all'eventuale e poi effettivo rinvio di cui per ore non c'era ufficialità. Oltre al derby londinese, il mercoledì di Premier vede il capolista impegnato in casa del .

Per il Tottenham l'eventuale vittoria contro il Fulham avrebbe potuto portare ad agganciare il a 29 punti, con le stesse gare giocate: torneo di solito più equilibrato tra i top europei, l'edizione 2020/2021 di Premier sta raggiungendo nuove cime di pari possibilità. Anche in virtù della situazione covid, attualmente però poco gestibile da parte della FA.