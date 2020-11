Moukoko in campo col Dortmund: 16 anni, il più giovane nella storia della Bundesliga

L'attaccante ha compiuto 16 anni nella giornata di venerdì ed è stato subito gettato nella mischia dal Borussia in quel di Berlino.

Il è senza dubbio la squadra che mette in mostra i giovani più terribili del pianeta. Reyna, Haaland, Sancho ed ora Yousouffa Moukoko, il più giovane del lotto, a 16 anni e 1 giorno già in campo con i gialloneri in per il match contro l'Hertha Berlino.

Moukoko ha segnato 127 goal in 84 presenze nelle giovanili del , fornendo anche 26 assist per i compagni. Un'ascesa continua per giocare con colleghi sempre più grandi di lui, fino ad arrivare alla gara di Berlino il giorno dopo aver compiuto sedici anni.

Al minuto 85’ e con il risultato sul 5-2 in favore dei gialloneri della Ruhr, l’appuntamento con la storia: Favre richiama infatti in panchina il mattatore assoluto del match, Erling Haaland (quattro i goal messi a segno dal fenomeno norvegese), per regalare il debutto nel calcio professionistico al gioiello classe 2004.

Entrando in campo contro l'Hertha, Moukoko ha superato proprio un altro ex giocatore del Borussia Dortmund, in campo a 16 anni e 335 giorni: Nuri Sahin è stato scavalcato praticamente di un anno, quindici anni dopo la prima presenza con i tedeschi nell'estate del 2005.