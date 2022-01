E' morto Gianni Di Marzio: l'ex allenatore e dirigente aveva 82 anni

Il calcio italiano è in lutto e piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente oltre che opinionista televisivo: a darne l'annuncio è stato il figlio Gianluca con un toccante post su Twitter.

E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ❤️ sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai 🙏🏼😍 @misterdimarzio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2022

"E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai".

Di Marzio aveva compiuto 82 anni lo scorso 8 gennaio ed era considerato uno dei più fini conoscitori di calcio: fu il primo, infatti, a vedere all'opera un giovanissimo Diego Armando Maradona in Argentina, segnalandolo peraltro all'allora presidente del Napoli, Corrado Ferlaino.

Da allenatore guidò diverse squadre tra cui il Catanzaro, con cui ottenne una promozione in Serie A, e proprio il Napoli, condotto alla finale di Coppa Italia persa contro l'Inter nella stagione 1977/78.

L'ultima esperienza in panchina nel 1991/92 al Palermo, per poi dedicarsi all'attività di dirigente: fu uno degli uomini di fiducia di Maurizio Zamparini, prima al Venezia e poi in rosanero, senza dimenticare gli incarichi di responsabile dell'area estera della Juventus e di consulente di mercato al QPR in Inghilterra.