Monza scatenato: in arrivo Scozzarella dal Parma

Colpo da Serie A per il Monza di Galliani e Berlusconi: dal Parma è chiuso l'acquisto di Scozzarella, a titolo definitivo.

Il Monza continua a scatenarsi in sede di calciomercato, come fatto già durante il mercato estivo. Mentre la squadra di Brocchi naviga al quarto posto in classifica in Serie B, con cinque punti di distacco dalla capolista, la società pensa a regalare alla piazza un altro acquisto.

Sarà Matteo Scozzarella infatti il prossimo nuovo giocatore del Monza. Arriva direttamente dalla : il regista quest'anno al ha trovato poco spazio ed ha deciso di ripartire da un progetto ambizioso come quello del Monza.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore arriverà al Monza a titolo definitivo ed ha sottoscritto con la società lombarda un contratto per i prossimi due anni.

Altre squadre

Aspettando Scozzarella ed eventuali altri acquisti dal mercato di gennaio, Brocchi intanto aspetta anche di poter contare sui goal di Mario Balotelli, che ha ottenuto oggi la prima convocazione contro la Salernitana.