Riecco Balotelli: convocato per Monza-Salernitana

Il ritorno di SuperMario. Il Monza può contare su Balotelli anche in partite ufficiali: accadrà mercoledì, in occasione del match della sedicesima giornata di Serie B contro la .

L'attaccante bresciano, è stato convocato per la prima volta da quando ha firmato col club del tandem Berlusconi-Galliani e sarà disponibile per la sfida con la capolista del campionato.

First call-up for Mario Balotelli



