Monza-Reggiana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza sfida la Reggiana nella 29ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-REGGIANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Reggiana

Monza-Reggiana Data: 16 marzo 2021

16 marzo 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Monza di Cristian Brocchi sfida la Reggiana di Massimiliano Alvini nella 29ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. I lombardi lottano per la promozione diretta in Serie A, mentre gli emiliani inseguono l'obiettivo salvezza.

I biancorossi sono attualmente secondi in classifica, a pari merito con la Salernitana, a quota 47 punti, con un cammino di 12 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, i granata si trovano in 16ª posizione con 28 punti, frutto di 8 successi, 4 pareggi e 16 k.o.

Il Monza viene da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta esterna a Reggio Calabria nell'ultimo turno, la Reggiana è reduce da un pareggio e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate del torneo.

Il danese Christian Gytkjaer è il miglior marcatore dei brianzoli con 6 goal all'attivo, ma non sarà della partita a causa di un serio infortunio al ginocchio, mentre Simone Mazzocchi, autore di 7 reti, è il bomber degli emiliani. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Reggiana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-REGGIANA

Monza-Reggiana si disputerà la sera di martedì 16 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Brianteo di Monza. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 36ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.00.

La partita Monza-Reggiana sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B. I clienti potranno vederla anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky, potranno inoltre seguire il match in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia.

Grazie a DAZN gli utenti potranno vedere Monza-Reggiana in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare prima l'app per sistemi iOS e Android, quindi di avviarla e di selezionare la gara sul palinsesto. La gara sarà visibile anche sul proprio pc o notebook: basterà in questo caso collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Brocchi dovrà rinunciare al danese Gytkjaer, per il quale si prospetta una lunga assenza dai campi a causa della lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Al suo posto è ballottaggio per il ruolo di centravanti fra Diaw e Balotelli, con il primo favorito viste le molte gare ravvicinate che attendono i brianzoli. Boateng e D'Alessandro dovrebbero invece agire da esterni offensivi. A centrocampo Armellino potrebbe far rifiatare Barillà, partendo dal 1' nella linea a tre accanto a Frattesi e Scozzarella. In difesa torna a sinistra, dopo il turno di stop per squalifica, il laterale brasiliano Carlos Augusto, con Donati a destra e in mezzo la coppia centrale composta da Bellusci e Pirola (in vantaggio su Paletta. Fra i pali ci sarà Di Gregorio.

Alvini dovrebbe mandare in campo i granata con il consueto 4-2-3-1 e registra l'infortunio di Varone in mediana. Al suo posto è possibile l'impiego dall'inizio di Salvatore Pezzella in tandem con Del Pinto. In difesa, squalificato Libutti dopo il rosso rimediato con la Cremonese, a destra sarà dirottato Gyamfi, con Costa a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Rozzio ed Espeche. In porta giocherà Venturi. Il bomber Mazzocchi è favorito su Ardemagni per il ruolo di centravanti, mentre alle sue spalle agiranno a sostegno come trequartisti Lunetta, Siligardi e Laribi.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Armellino; K. Boateng, Diaw, D'Alessandro.

REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Gyamfi, Rozzio, Espeche, Costa; Del Pinto, S. Pezzella; Lunetta, Siligardi, Laribi; Mazzocchi.