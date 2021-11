Monza-Cosenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONZA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monza-Cosenza

• Data: 30 novembre 2021

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numero 255), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, Now, Helbiz Live

Niente sosta per la Serie B. Altro turno infrasettimanale per la serie cadetta. Il Monza di Stroppa affronta in casa il Cosenza. I brianzoli faticano a decollare malgrado le aspettative: la classifica ancora è corta, ma serve una svolta per puntare alla promozione diretta. I calabresi, invece, hanno perso in casa contro la SPAL e sono decisi a riscattarsi dopo un periodo nero (tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare).

Il Monza ha attualmente in classifica 22 punti frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte con 15 reti fatte e 13 subite. In casa il rendimento è di 16 punti con 5 vittorie e 1 pareggio, 10 reti fatte e 4 subite.

Il Cosenza ha 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte con 13 reti fatte e 20 subite. Lontano dal San Vito, i punti conquistati sono solo 2 con nessuna vittoria, due pareggi e cinque sconfitte con 4 reti fatte e 15 subite.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 16 gennaio: in casa del Monza è finita in parità per 2-2.

In questo articolo tutte le informazioni su Monza-Cosenza: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-COSENZA

Monza-Cosenza si giocherà martedì 30 novembre 2021 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Fischio d'inizio alle 20:30.

DOVE VEDERE MONZA-COSENZA IN TV

Diverse le possibilità per assistere in tv alla partita tra Monza e Cosenza. La gara sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro serve scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Inoltre ci si può collegare al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.

Su Sky la partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport (numero 255 del satellite). Monza Cosenza verrà trasmessa in diretta anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle smart tv.

MONZA-COSENZA IN DIRETTA STREAMING

Monza-Cosenza sarà visibile in diretta su DAZN, tramite smartphone e tablet con la relativa applicazione per iOS e Android e su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. La gara sarà visibile anche su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

In alternativa si può optare per Sky Go, app fornita agli abbonati da Sky per smartphone, tablet e pc. Stesso procedimento anche per i possessori di un abbonamento a Helbiz Live scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Monza-Cosenza è affidata a Tommaso Turci.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il corso di Monza-Cosenza anche su Goal tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-COSENZA

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Vignato, Mota Carvalho.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Venturi; Anderson, Carraro, Palmiero, Boultam, Situm; Gori, Caso