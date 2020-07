Il Monaco esonera Robert Moreno: Niko Kovac è il prescelto

All'indomani del successo in amichevole contro il Cercle Bruges, il Monaco ha deciso di licenziare Robert Moreno: al suo posto è pronto Niko Kovac.

Da ... al Monaco. Il ritorno in panchina di Niko Kovac sta per concretizzarsi: il tecnico croato, fratello dell'ex bianconero Robert ma soprattutto allenatore esonerato dal nello scorso mese di novembre, è pronto a tornare in pista in .

L'ufficialità non c'è ancora, ma secondo 'L'Equipe' arriverà ben presto: il Monaco ha deciso di licenziare Robert Moreno dopo varie settimane dalla conclusione (anticipata) della stagione francese e all'indomani dell'amichevole contro i belgi del Cercle Bruges, vinta dai biancorossi per 2-0. In panchina era regolarmente presente lo spagnolo.

Il suo posto, a meno di dietrofront dell'ultim'ora, sarà preso proprio da Kovac. Il quale, a sua volta, era stato cacciato dal Bayern dopo un pessimo inizio di stagione. Al suo posto era arrivato Hansi Flick, capace di condurre i bavaresi all'ennesimo titolo di .

Robert Moreno, reduce dall'avventura sulla panchina della Nazionale spagnola, era stato invece scelto dal Monaco a fine dicembre come successore di Thierry Henry. Ma i deludenti risultati della squadra, che ha chiuso la Ligue 1 al nono posto in compagnia di e , hanno convinto la dirigenza monegasca a cambiare nuovamente.

Nelle prossime ore è dunque attesa l'ufficialità dell'avvicendamento sulla panchina del Monaco: fuori Moreno, dentro Kovac. Si tratterà del quarto allenatore al timone dei biancorossi dal 2018.