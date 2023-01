Mitroglou lascia il calcio professionistico: riparte dai dilettanti del Rheurdt-Schaephuysen

Lascia a trentaquattro anni il calcio professionistico dopo aver vinto molto in carriera. Con la Grecia ha totalizzato 65 presenze.

Kostas Mitroglou saluta il calcio professionistico. L’ex centravanti della Nazionale greca, che nel corso della sua carriera ha indossato maglie importantissime come quelle di Olympiakos, Benfica, Marsiglia, Galatasaray e PSV, ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano dalle luci dei riflettori.

In cerca di una squadra dalla scorsa estate, da quando cioè è scaduto il contratto che lo legava all’Aris Salonicco, si è unito al Rheurdt-Schaephuysen, compagine amatoriale tedesca che milita nella Kreisliga A Moers.

Si tratta ovviamente di un colpo sensazionale per una squadra che, ultima in campionato con appena 8 punti totalizzati in 21 partite giocate, spera di poter recuperare grazie alle reti del bomber ellenico quelle quattordici lunghezze che la separano dalla zona salvezza.

Mitroglou, 34 anni, ha accolto l’invito di Robert Kruppa, tecnico del Rheurdt-Schaephuysen e suo ex compagno di squadra ai tempi delle giovanili del Duisburg.

“Non abbiamo donatori dietro di noi - ha spiegato a ’NRZ’ - solo un nuovo sponsor che ci sta regalando un nuovo set di maglie. Kostas un amico che vuole tornare a giocare a calcio con noi”.

Attaccante da oltre 200 goal in carriera, Mitroglou ha vestito per 65 volte la maglia della Grecia segnando 17 goal. Primo giocatore ellenico nella storia a pigliare una tripletta in Champions League, ha un palmares che parla, tra le altre cose, di quatto Campionati di Grecia vinti, due Campionati Portoghesi, un Campionato Turco e svariate coppe nazionali.