Miretti giura amore alla Juventus: "Sono 'gobbo' da cima a fondo, lo sono sempre stato"

Il centrocampista della Juventus si racconta: "Da bambino mi piaceva Nedved, ora adoro De Bruyne. Non è vero che in Italia i giovani non giocano".

Gli infortuni e la necessità di attingere da nuove forze fresche gli hanno spalancato le porte della prima squadra, in un momento storico particolarmente complicato: Fabio Miretti sta vivendo un sogno ad occhi aperti alla Juventus, coronando un percorso iniziato nel 2011 con l'ingresso nelle giovanili bianconere. Intervistato da DAZN per il format 'Piedi X Terra', il centrocampista classe 2003 ha rivelato il nome del suo idolo da bambino e non solo: Nedved per l'infanzia, De Bruyne per il presente, col belga che recentemente gli ha fatto recapitare una sua maglia autografata. "Il mio idolo da bambino era Nedved, non so perché in realtà. Ero piccolino, guardavo la Juve e mi piaceva: non come può piacermi adesso De Bruyne, mi piaceva perché faceva goal. Volevo farmi crescere i capelli come lui, li portavo a caschetto. Ora il mio punto di riferimento è De Bruyne: di lui mi piacciono la visione e il modo con cui passa la palla, oltre a vedere le cose sa come farti arrivare il pallone, è qualcosa su cui so di dover migliorare e per quello mi ispiro a lui". Anche Claudio Marchisio è un punto di riferimento, modello da seguire e, perché no, di cui emulare la carriera: l'ex centrocampista è uno dei pochi che possono affermare di avercela fatta nel salto dalle giovanili alla prima squadra. "L'ho visto per la prima volta davanti ad una pizzeria a Torino, l'anno scorso. Abbiamo parlato un po' e mi ha scritto qualche messaggio dopo la Youth League. E' un punto di riferimento perché, quando sono arrivato al settore giovanile della Juve, tutti dicevano: 'Sono più quelli che non ce la fanno rispetto a chi ce la fa, guarda Marchisio'. Io ce l'ho fatta in questo mini percorso, dal settore giovanile alla prima squadra, adesso però arriva il difficile". Poco spazio per i giovani in Italia? Il pensiero di Miretti a riguardo è chiaro. "Secondo me non è vero che i giovani in Italia giocano poco. Adesso ho avuto un po' di spazio in più io, sta giocando Scalvini che è della mia stessa età. Forse all'estero hanno meno paura a buttarli dentro, però poi quello che giudica è sempre il campo. Scalvini mi piace, abbiamo sempre giocato contro nei campionati giovanili e insieme in Nazionale, è molto forte". Il periodo storico complicato della Juventus può fare da trampolino di lancio per Miretti, anche se le responsabilità restano intatte a prescindere dalla situazione.

"Indipendentemente dal periodo, noi giocatori dobbiamo fare il massimo per vincere. E' una questione di responsabilità e attaccamento alla maglia. Sappiamo che gli infortunati ci potrebbero dare una mano, però quelli che vanno in campo hanno una responsabilità a prescindere dagli assenti. Siamo la Juve e dobbiamo vincere. Sono 'gobbo' da cima a fondo, lo sono sempre stato".