Milan, vicino il ritorno di Bonera: Giampaolo lo vuole nel suo staff

Daniele Bonera potrebbe presto tornare al Milan per volere di Giampaolo. Entrerebbe nel suo staff, da non scartare l'ipotesi vice-allenatore.

Il nuovosta nascendo e sta cambiando forma in modo profondo, dai quadri dirigenziali fino ad arrivare al vero e proprio staff tecnico. E un altro nuovo ingresso potrebbe arrivare in rossonero nei prossimi giorni.

Come successo con Boban, anche in questo caso si tratta di un ritorno per il Milan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Daniele Bonera sarebbe il candidato per tornare in rossonero ed entrare nello staff tecnico di Marco Giampaolo, che ha chiesto di persona il ritorno dell'ex difensore.

Addirittura, secondo 'La Repubblica', Daniele Bonera potrebbe ricoprire fin da subito i gradi di vice-allenatore di Marco Giampaolo. La situazione si sta sviluppando in queste ore e prenderà la forma definitiva nei prossimi giorni.

Bonera ha vestito la maglia del Milan dal 2006 al 2015, indossando anche la fascia di capitano in svariate occasioni. Ha terminato la sua esperienza con il al termine di questa stagione ed ha quindi appeso le scarpette al chiodo. Adesso per lui può cominciare una nuova carriera.