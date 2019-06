Milan: per Torreira la chiave è Kessié, ancora viva l'ipotesi Praet

Lucas Torreira è diventato il primo obiettivo del Milan per il centrocampo: la chiave per convincere l'Arsenal è Kessié. Ancora viva l'idea Praet.

Dopo la firma, prevista per i prossimi giorni, il di Marco Giampaolo inizierà ufficialmente a prendere forma. L'ex tecnico della è pronto a iniziare la sua avventura rossonera, con uomini che ha già plasmato.

Il numero uno della lista dei desideri del club di via Aldo Rossi è Lucas Torreira, da giorni accostato alla prossima squadra del suo ex allenatore. Secondo il 'Corriere dello Sport', la chiave per arrivare al centrocampista dell' sarebbe Franck Kessié.

Il centrocampista ex ha tanto mercato in Premier League e una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro. L'altro classe 1996, quello dei Gunners, potrebbe lasciare Londra soltanto per 50 milioni. L'inserimento nell'affare dell'ivoriano abbasseerebbe il costo totale dell'uruguagio.

Alcuni comportamenti di Kessié non sono stati ben digeriti dalla dirigenza del Milan, tanto da far pensare a una cessione nonostante negli scorsi due anni il 22enne sia stato uno degli intoccabili in rossonero. Torreira lo sarebbe però di più, essendo un pallino di Giampaolo.

Una trattativa per l'uruguagio ex Samp e ancora non è partita e convincere l'Arsenal non sarà facile, ma i rossoneri ci credono. In caso dovesse andare storto qualcosa, le alternative non mancano.

Rimane vivissima la pista che porta a Dennis Praet. Secondo 'Tuttosport' il belga potrebbe arrivare in rossonero per 30 milioni di euro e proseguire il suo percorso in cabina di regia, già iniziato alla Sampdoria.