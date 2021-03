Guaio Milan: si ferma anche Rebic, non ci sarà contro il Verona

Stefano Pioli dovrà rinunciare ad Ante Rebic nella sfida contro il Verona. L’attaccante del Milan sarà costretto a saltare la gara.

Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli . Alla lunga lista degli indisponibili di casa rossonera, che già comprende elementi come Bennacer, Calhanoglu, Mandzukic e Zlatan Ibrahimovic, va ora aggiunto un altro nome: quello di Ante Rebic .

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, l’attaccante croato ha riportato un problema fisico nel corso dell'ultima seduta di allenamento che lo costringerà a saltare la sfida in programma domenica sul difficile campo del Verona .

Al momento non è ancora chiara l’entità dell’infortunio occorso al giocatore e si attende quindi il comunicato ufficiale con il quale il club rossonero spiegherà qual è la situazione e per quanto tempo Rebic dovrà restare lontano dai campi di gioco.

Al Bentegodi, Pioli potrebbe quindi puntare su un reparto d’attacco che preveda Leao unica punta con Saelemaekers , Krunic e Brahim Diaz a supporto.