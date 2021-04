Milan-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida la Sampdoria nel lunch match della 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Sampdoria

Milan-Sampdoria Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri nel lunch match della 29ª giornata di Serie A. I rossoneri sono secondi in classifica con 59 punti, frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, e hanno 4 lunghezze di vantaggio sul 3° posto, occupato da Juventus e Atalanta, e 6 di ritardo dall'Inter capolista, che deve tuttavia recuperare la gara contro il Sassuolo, rinviata per Covid.

I blucerchiati si trovano invece al 10° posto a quota 35, con un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, e distano 4 lunghezze dall'8ª posizione.

Dominio dei milanesi nei 62 precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato: 40 i successi del Diavolo a fronte di 11 pareggi e 11 affermazioni dei genovesi. L'ultimo exploit blucerchiato al Meazza risale a 4 anni fa: il 5 febbraio 2017 la Sampdoria di Giampaolo superò 1-0 il Milan di Montella grazie ad un goal di Muriel su rigore.

I rossoneri arrivano da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, mentre i blucerchiati hanno rimediato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle precedenti 4 gare disputate.

Zlatan Ibrahimovic è il bomber del Milan con un bottino di 15 reti realizzate, Fabio Quagliarella è invece il miglior marcatore fra i blucerchiati con 9 marcature personali. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SAMPDORIA

Milan-Sampdoria si disputerà la mattina di sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 12.30. Sarà la 126ª gara in Serie A fra le due formazioni.

Il lunch match Milan-Sampdoria sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini.

La sfida Milan-Sampdoria potrà essere vista dagli abbonati anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Un'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Lunga lista di indisponibili per Pioli, con diversi elementi out per infortunio: mancheranno infatti Calabria e Romagnoli in difesa, Rafael Leão, Mandzukic, Daniel Maldini in attacco e probabilmente Brahim Díaz. Torna invece a disposizione Rebic, la cui squalifica è stata ridotta dopo il ricorso dei rossoneri: il croato partirà dal 1' sulla trequarti, e affiancherà Saelemaekers e Calhanoglu. Davanti Ibrahimovic sarà il centravanti. In mediana tandem formato da Kessié e Bennacer. In difesa, davanti al portiere Gianluigi Donnarumma, Diogo Dalot e Theo Hernández saranno i due terzini, con Tormori confermato in coppia con Kjaer al centro.

Ranieri si affiderà al 4-4-2 e avrà ai box soltanto due elementi: Ekdal e Torregrossa. In attacco Gabbiadini è favorito su Keita per affiancare il bomber Quagliarella. A centrocampo Adrien Silva e Thorsby saranno gli interni, mentre Candreva e uno fra Jankto e Damsgaard presidieranno le due fasce. Un altro ballottaggio riguarda il centro della difesa con Yoshida (favorito) e Tonelli a giocarsi un posto accanto a Colley. Bereszynski e Augello saranno i due esterni bassi, con Audero in difesa della porta blucerchiata.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Diogo Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.