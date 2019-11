Milan, rinnovo per Daniel Maldini: ha firmato fino al 30 giugno 2024

Il figlio minore di Paolo Maldini ha rinnovato il proprio contratto con il Milan: si è legato ai colori rossoneri per altri cinque anni.

Dal padre al figlio. È lo slogan scelto dal per annunciare un rinnovo del tutto particolare: quello di Daniel Maldini, 19 anni compiuti un mese fa, che ha rinnovato il proprio contratto con il club rossonero fino al 30 giugno del 2024.

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024.



La dinastia prosegue, dunque: prima Cesare, quindi Paolo, infine Daniel. Con la speranza che il ventitreenne Christian, altro erede dell'attuale dirigente rossonero, possa tornare in orbita dopo le esperienze in C con Racing Fondi, Pro Piacenza e Fano.

Daniel Maldini non ha ancora esordito in partite ufficiali con la maglia del Milan, ma in estate è stato portato in ritiro dal club, partecipando ad amichevoli ed International Champions Cup. Attualmente è in forza alla Primavera di Federico Giunti, seconda nel Campionato Primavera 2.