Milan, non solo Frattesi: Florentino Luis e Sangaré tra le idee per sostituire Tonali

Tra i profili seguiti dal Milan per sostituire Tonali ci sono anche Florentino Luis del Benfica e Sangaré del PSV.

Come un fulmine a ciel sereno, o forse no. Sandro Tonali si avvicina a grandi passi al Newcastle, in un’operazione che sta assumendo contorni quasi irrinunciabili per il Milan e lo stesso centrocampista bresciano: 75-80 milioni ai rossoneri, ingaggio da 8 milioni di euro più bonus per il giocatore.

Una cessione scomoda, dolorosa, imprevista ma non imprevedibile, visto che da ambienti milanisti filtrava da settimane la prospettiva di un sacrificio eccellente per finanziare il mercato. Un mercato impegnativo, che richiede diverse operazioni per rinforzare e puntellare la rosa da consegnare a Pioli.

Dall’esterno destro al trequartista (Guler il primissimo nome sulla lista, con o senza Kamada), dal centravanti (si aspetta sempre l’ultimo sì di Thuram) al centrocampista per colmare l’assenza di Bennacer, out fino fine anno. Ma con l’ormai sempre più probabile cessione di Tonali la mediana è tutta da ridisegnare.

L’interesse per Frattesi non è un mistero ma la mezzala del Sassuolo non è l’unico nome sull’agenda di Moncada, che sta valutando anche calciatori con caratteristiche diverse come Florentino Luis, che a 23 anni è riuscito ad imporsi al Benfica grazie alla guida di Schmidt, dopo due stagioni in chiaroscuro tra Monaco e Getafe.

E proprio Schmidt, nei suoi anni al PSV, aveva contribuito in maniera significativa alla crescita di Ibrahim Sangaré, mediano ivoriano che si appresta a salutare l’Eredivisie per alzare ulteriormente l’asticella. Piace da tempo al PSG (ma con Luis Enrique potrebbero cambiare gli scenari) ma anche Moncada lo segue sin dagli esordi al Tolosa, con il Milan che potrebbe inserirsi nella corsa al giocatore con i milioni incassati dall’eventuale trasferimento di Tonali in Premier League.

Un’operazione che porterebbe il budget-mercato dei rossoneri a superare i 100 milioni: un tesoretto da gestire con grande visione e lucidità, per non rendere ancor più amaro il sacrificio di un talento come Tonali.