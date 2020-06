Milan, Musacchio si opera: intervento alla caviglia

Mateo Musacchio dovrà sottoporsi ad una operazione per risolvere il problema alla caviglia sinistra che lo sta tenendo ai box.

Coperta corta in difesa per il , che si trova a dover fare i conti con le assenze di Duarte e Musacchio. Quest'ultimo, come comunciato dal club, dovrà sottoporsi ad una operazione alla caviglia.

"AC Milan comunica che Mateo Musacchio dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L'operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a ".

Non sono chiari i tempi di recupero ma è certo che con un calendario serratissimo come quello che verdà impegnato il Milan, e tutte le altre squsre, il difensore argentino salterà un numero consistente di partite.

Al momento quindi Stefano Pioli può contare solamente su Alessio Romagnoli e Simon Kjær in mezzo alla difesa, sperando per i rossoneri che non arrivi nessun'altro infortunio nella retroguardia.