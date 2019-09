Milan, Maldini conferma Giampaolo: "Lo difenderemo sempre"

Paolo Maldini non vuole sentir parlare di esonero per Marco Giampaolo: "Le colpe sono di tutti, è giusto dargli tempo".

Quarta sconfitta in sei partite per il , alle prese con uno degli avvii di campionato peggiori della sua storia: come prevedibile la rabbia dei tifosi si è concentrata sui giocatori e su Marco Giampaolo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La panchina dell'allenatore abruzzese non è però a rischio: parola di Paolo Maldini che, ai microfoni di 'Sky Sport', ha difeso l'operato dell'ex giustificando i cattivi risultati con il poco tempo avuto a disposizione per far assimilare alla squadra le proprie idee.

"Quella dell'allenatore è stata una scelta condivisa, noi lo difenderemo sempre perché è giusto dargli tempo. Sapevamo di poter andare incontro a dei problemi anche se ci aspettavamo qualcosa di meglio, è chiaro che i risultati non sono quelli sperati. Bisogna cercare di migliorare il gioco che non scorre come dovrebbe, i giocatori dovrebbero fare autocritica. Paghiamo qualcosa a livello di personalità in uno stadio così importante come San Siro".

Le colpe non sono del solo Giampaolo ma di tutte le componenti che hanno contribuito a un ruolino davvero pessimo.

"La colpa è della società, dell'allenatore e dei giocatori. Non abbiamo offerto uno spettacolo bellissimo, in passato i tifosi ci hanno sempre sostenuto e credo sia giusta una dimostrazione del genere. C'è l'idea di fare una sorta di autocritica generale, sappiamo che le situazioni possono ribaltarsi in un attimo. Ciò che mi preoccupa è l'involuzione dal match di a oggi".

Uno stadio dal blasone importante come San Siro potrebbe aver influito negativamente sulla testa di Romagnoli e compagni.

"Il nostro precampionato è stato positivo, lo abbiamo affrontato con una formazione rimaneggiata; quando siamo rientrati ci sono state grosse difficoltà tattiche che hanno minato le nostre sicurezze. Dare una spiegazione a questo crollo sotto l'aspetto del gioco è difficile, forse il motivo è San Siro che può mettere pressione ad alcuni giocatori".

Maldini avrà il compito di risollevare gli animi in un ambiente diventato infuocato alla luce delle difficoltà incontrate durante il percorso.