L'annuncio del Milan: "Krunic e Rebic negativi al Covid, Theo Hernandez falso positivo"

Rade Krunic e Ante Rebic, come fa sapere il Milan, sono guariti dal Coronavirus, mentre Theo Hernandez si è rivelato essere un 'falso positivo'.

Il recupera tre pedine in un colpo solo. Rade Krunic, Ante Rebic e Theo Hernandez, infatti, sono guariti dal Coronavirus.

Lo fa sapere il club rossonero, con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito.

Un'ottima notizia per Pioli, col ritorno a disposizione in particolare dell'attaccante croato e del terzino sinistro divenuti autentici pilastri nella scalata ai vertici del Diavolo. Per quanto riguarda Krunic, il tecnico ritrova un'ulteriore alternativa nelle rotazioni a centrocampo.

Lo sloveno, Rebic e Theo, potranno essere arruolabili già per il prossimo impegno del Milan di sabato alle 18 contro l' .