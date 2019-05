Fiorentina, chi è Rocco Commisso: imprenditore tra calcio e media

Il patrimonio di Rocco Commisso, già proprietario dei New York Cosmos, è stimato in circa 4,3 miliardi di dollari: ora la corsa verso la Fiorentina.

Potrebbe essere a tinte americane il futuro della : secondo il 'New York Times' entro lunedì la società viola dovrebbe passare nelle mani di Rocco Commisso , già proprietario dei New York Cosmos .

Le cifre dell'operazione si aggirerebbero intorno ai 150 milioni di dollari, pari a 135 milioni di euro.

IL PATRIMONIO

Rocco Commisso è un imprenditore italo-americano emigrato a soli 12 anni negli da Marina di Gioiosa Ionica: è il proprietario di Mediacom, il quinto gruppo di via cavo d'America con sede a Chetster. Un patrimonio stimato di circa 4,3 miliardi di dollari e circa 4 mila dipendenti.

Commisso aveva anche lavorato in precedenza alle Cablevision Industries in qualità di CFO: prima di entrare nel mondo della tv via cavo aveva lavorato nel settore bancario.

LO SPORT

Commisso è attualmente proprietario dei New York Cosmos , la squadra che negli anni '70 cercò di lanciare il soccer negli USA e che attualmente milita nella NASL statunitense: una società prestigiosa che ha visto giocare con la propria maglia giocatori del calibro di Pelè, Beckenbauer e Chinaglia. Dopo averlo salvato dal secondo fallimento, l'imprenditore italo-americano ne è diventato proprietario di maggioranza l'11 gennaio del 2017, evitando dunque che la squadra finisse in divisioni inferiori.

IL MILAN

Rocco Commisso esattamente un anno fa sembrava vicinissimo all'acquisto del : David Han Li infatti era volato a New York con legali e advisor finanziari al seguito per proseguire le trattative.

Il patron dei New York Cosmos sembrava essere in vantaggio per entrare a far parte del club, tanto che Commisso aveva visionato i conti rossoneri. Alla fine però non se ne fece nulla e il Milan finì nella mani del fondo Elliott.

GLI INTERESSI

La passione per il calcio ha portato Commisso a tentare il colpaccio nell'estate del 2017, quando tentò di convincere addirittura Francesco Totti al trasferimento nei suoi New York Cosmos offrendo 2 milioni di euro e ogni tipo di benefit: biglietti aerei, una villa e svariate entrate derivanti da pubblicità.

Due anni fa non nascondeva il suo tifo passato per la "perchè a fine anni '50 vinceva ": dalla passione per la musica, coltivata nel Bronx di New York, alla voglia di cambiare il calcio americano perchè "il soccer non ha promozioni e retrocessioni, non c'è meritocrazia in campo. Voglio solo aggiustare le cose, nulla più". Ora la grande occasione Fiorentina per cui mancherebbero solo le firme.