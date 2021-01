Il Milan è Campione d’Inverno: le statistiche sorridono in ottica Scudetto

Il Milan è Campione d’Inverno. E’ un titolo platonico che non regala trofei, ma che in passato si è poi spesso tradotto in Campione d’Italia.

E’ un traguardo che non regala trofei, ma comunque arrivare primi al giro di boa del campionato vuol dire essere riusciti in un qualcosa di assolutamente banale. Il titolo di ‘Campione d’Inverno’ non è di quello che resta negli annali, tant’è che sono in molti a definirlo platonico, tuttavia se si vanno a guardare le statistiche ci si rende conto che va quanto meno considerato come una sorta di indice.

Nell’epoca dei tre punti (considerando che nella stagione 2004-05 lo Scudetto non è stato assegnato) in diciotto occasioni su venticinque, la squadra arrivata prima al termine del girone d’andata, e che quindi si è laureata Campione d’Inverno, ha poi conquistato lo Scudetto alla fine del torneo.

A tagliare per primo il traguardo al giro di boa di questo campionato è stato il che, nonostante il pesante 3-0 interno patito contro l’Atalanta, è riuscito a precedere l’ (che aveva bisogno di una vittoria ad Udine per completare il sorpasso) di due lunghezze.

Altre squadre

Sono stati 43 i punti messi in cascina dagli uomini di Stefano Pioli in 19 turni, frutto di 13 successi, 4 pareggi e 2 sole sconfitte.

E’ la diciottesima volta nella sua storia che il Milan si presenta all’inizio del girone d’andata da Campione d’Inverno e l’ultima volta era successo esattamente dieci anni fa, nell’annata 2010-2011 quando poi alla fine del campionato riuscì a vincere quello che ad oggi è il suo ultimo Scudetto.

Più in generale, su 86 campionati in 58 casi la squadra Campione d’Inverno ha poi trionfato al termine della stagione, il che si traduce nel 67,8% dei casi.

La squadra ‘Vicecampione d’Inverno’ ha invece vinto il titolo 19 volte su 86, ovvero nel 22,1% dei casi.

Per ritrovare una compagine arrivata prima al giro di boa del torneo, ma non campione d’ , bisogna ritornare alla stagione 2017-2018 quando fu il di Maurizio Sarri a chiudere il girone d’andata con una lunghezza di vantaggio sulla di Massimiliano Allegri. Al termine della stagione a vincere lo Scudetto furono proprio i bianconeri.

Si è trattato di un caso quasi sporadico, visto che dal campionato 2004-2005 in ben 15 occasioni su 17 la squadra ‘Campione d’Inverno’ ha poi vinto lo Scudetto. E’ stato sempre il Napoli a non riuscire a tagliare per primo il traguardo in primavera dopo essere stato primo in inverno (stagione 2015-2016).

Le statistiche possono quindi far sorridere il Milan, anche se Zlatan Ibrahimovic, parlando ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro l’ , ha invitato tutti in casa rossonera a restate con i piedi ben piantati per terra.