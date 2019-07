Milan, Boban annuncia: "Proveremo a fare un grande colpo"

Il Cfo del Milan, Zvonimir Boban, annuncia un possibile colpo di mercato: "Ma l'importante sarà giocare bene e provare a vincere tutte le gare".

Il nuovo è ormai nato, e tra i tifosi rossoneri cresce l'attesa e l'entusiasmo per vedere all'opera la squadra allenata da Marco Giampaolo. Zvonimir Boban ha provato a delineare gli obiettivo di questo nuovo corso, fiducioso e ottimista.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il dirigente del Milan parla di calciomercato e prova a regalare un minimo spiraglio ai tifosi del Diavolo.

"Il Milan non può non essere ambizioso. Purtroppo ci sono delle restrizioni, dei prezzi da pagare. Un grande colpo? Non posso promettere niente, cercheremo di farne uno, ma colpo può voler dire tutto e nulla. Cercheremo di dare qualità".

Insomma, la volontà di regalare a Giampaolo e ai tifosi un colpo blasonato c'è. Poi Boban passa in rassegna anche altri obiettivi della squadra.

"È ovvio che l’obiettivo deve essere quello di vincere tutte le partite, giocando bene. Non si può finire una partita accontentandosi di aver dato semplicemente tutto, ma perdendo. Non è una cosa da Milan. Cercheremo di essere competitivi e di arrivare in , non solo: anche di giocare bene e costruire".

Insomma, un gioco bello e spettacolare, che possa portare il Milan in Champions League, anche in un momento complicato come questo. Boban ha tracciato la strada...