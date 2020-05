Il Milan abbassa la richiesta per Paquetà: fissato il nuovo prezzo a 25-30 milioni

Il Milan è disposto a trattare la cessione di Paquetà a cifre inferiori rispetto alla precedente valutazione: il brasiliano costa 25-30 milioni.

Un impatto complicato con il calcio italiano e poche prestazioni veramente convincenti: Lucas Paquetà sembra già finito sulla lista delle cessioni del , che ha abbassato le pretese fissando un nuovo prezzo per le pretendenti.

In seguito all'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero la conseguente crisi finanziaria impone una riduzione generale dei prezzi anche in sede di calciomercato: da qui la decisione dei vertici rossoneri di abbassare le pretese per il cartellino del centrocampista brasiliano, inizialmente valutato 35 milioni di euro.

Per mettere le mani sul giovane talento della Selecao serviranno ora circa 25-30 milioni. Il Milan ha manifestato una certa apertura anche al prestito, soluzione alternativa se non dovessero arrivare proposte interessanti per la cessione definitiva. In quel caso i rossoneri sarebbero anche disposti a pagare parte dello stipendio del giocatore.

In un mercato che si prospetta ricco di scambi il Diavolo sembra aperto anche a questa soluzione, mentre lo stesso giocatore ha già manifestato il proprio gradimento riguardo una nuova eventuale avventura lontano da Milano, nel tentativo di riconquistare quel minutaggio che gli permetterebbe di tenere ben saldo il posto in Nazionale.