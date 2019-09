Mia Khalifa contro l'Arsenal, il Vitoria Guimaraes le regala la maglia: "Benvenuta"

Mia Khalifa non ha mai nascosto il suo odio sportivo verso l'Arsenal: "I loro giocatori fanno la pipì seduti". E il Vitoria Guimaraes ne approfitta.

Mia Khalifa continua la sua battaglia personale contro l' sui social e così, dopo aver festeggiato i goal del Watford, ora è pronta a tifare anche per il Vitoria Guimaraes in .

L'ex pornostar libanese d'altronde è una grande tifosa del , club storicamente rivale proprio dell'Arsenal. Da qui il forte odio sportivo della Khalifa nei confronti dei Gunners. Tanto che la stessa Khalifa al momento del sorteggio si è lasciata andare a un commento non proprio elegante.

"I giocatori dell'Arsenal si siedono quando fanno la pipì. Questo per le persone che in non possono sentirmi dal Regno Unito".

@miakhalifa now you're ready to support @VitoriaSC1922 on October!💪

Welcome to the team!⚫️⚪️

DM us the address📪 pic.twitter.com/fKPpcZe69n — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 17, 2019

L'appello è stato quindi prontamente raccolto dal Vitoria Guimaraes, club portoghese che affronterà proprio l'Arsenal in Europa League e che ha chieto alla Khalifa il suo sostegno.

Sostegno che l'ex pornostar non ha fatto mancare e che le è valso in regalo una maglia personalizzata del Vitoria Guimaraes col numero 1: "Benvenuta in squadra, dacci l'indirizzo".