Messico U20-Italia U20: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 20 debutta ai Mondiali di categoria contro il Messico: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Under 20 debutta ai Mondiali di categoria contro i pari età del . La competizione si svolge in dal 23 maggio al 15 giugno.

Gli Azzurrini nell'edizione 2017 si erano classificati terzi vincendo ai rigori contro l' dopo essere stati sconfitti in semifinale dall' , che poi si sarebbe laureata Campione del Mondo Under 20. Il capocanniere era stato il nostro Riccardo Orsolini con 5 goal.

L'Italia è inserita nel Girone B insieme a Messico, ed , la seconda gara è in programma proprio contro l'Ecuador domenica 26 maggio.

Le stelle della squadra di Nicolato sono il portiere Plizzari del , definito già il nuovo Donnarumma, Luca Pellegrini del e Pinamonti del .

QUANDO SI GIOCA MESSICO U20-ITALIA U20

Messico Under 20-Italia Under 20 si gioca giovedì 23 maggio 2019 a Gdynia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18.

DOVE VEDERE MESSICO U20-ITALIA U20 IN TV E STREAMING

Messico Under 20-Italia Under 20 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre).

La gara inoltre sarà visibile in diretta per gli abbonati a Sky su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO U20-ITALIA U20

Nicolato dovrebbe schierare un 4-3-1-2 con Capone alle spalle della coppia Pinamonti-Scamacca, a centrocampo Frattesi con Alberico e Colpani. Davanti a Plizzari linea a quattro formata da Buongiorno, Gabbia, Bellanova e Luca Pellegrini.

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Buongiorno, Gabbia, Bellanova, Pellegrini; Frattesi, Alberico, Colpani; Capone; Pinamonti, Scamacca.