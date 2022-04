Il PSG ha vinto il campionato 2021/2022, ma a Parigi se ne sono accorti in pochi. Nonostante il successo matematico della Ligue 1, l'ira dei tifosi per l'addio alla Champions League prima del previsto non è ancora volata via. Troppo pesante, ancora una volta.

Nel match contro il Lens, pareggiato 1-1 con quarta rete di Messi, i tifosi hanno lasciato lo stadio anche con la sicurezza del decimo campionato vinto. Successo minimo oramai e senza grosse soddisfazioni da parte dei tifosi di casa, delusi per l'annata europea.

Messi ha ampiamente deluso in termini di goal, nonostante l'ottimo dato relativo al numero di assist, e i tifosi del PSG non l'hanno certo perdonato. L'eliminazione dalla Champions League aveva portato ai fischi immediati nella gara successiva, continuati anche in seguito.

Un comportamento che Pochettino non riesce ad accettare, come evidenziato a 'ESPN Argentina':

"I fischi? È incredibile. Sono cose difficili da accettare. Una situazione difficile da immaginare e che non può essere capita secondo me. A maggior ragione vista la grandezza di Messi, per quello che dà e continuerà a dare al calcio".

Anche dopo il successo della Ligue 1 non sono mancati i fischi per Messi, fin qui autore di nove reti in tutta la stagione nelle varie competizioni, dopo i 38 nel 2021/2022 con il Barcellona. Numeri al quale la Pulce aveva abituato tutto il mondo per oltre un decennio.

Messi continuerà con il PSG nel 2022/2023? A questo punto nulla è scontato.