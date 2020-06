Mertens rinnova col Napoli, ci siamo: scambio di documenti

Il Napoli ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di Dries Mertens fino al 2022 con opzione per la stagione successiva. A breve l'ufficialità.

Non c'erano più dubbi ormai da settimane, a breve arriverà anche l'ufficialità. La storia di Dries Mertens al continuerà almeno fino al 2022, con opzione per la stagione successiva.

Le parti infatti dopo un lungo tira e molla hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a fine mese. Mertens resta al Napoli e secondo quanto riporta 'Sky Sport' proprio in questi minuti sarebbe in corso lo scambio di documenti.

Nelle scorse settimane Mertens sembrava vicinissimo all' che aveva offerto all'attaccante belga un ricco biennale per convincerlo a vestirsi di nerazzurro. Ma sulle sue tracce c'era pure il .

Alla fine però 'Ciro' ha preferito proseguire la sua avventura a Napoli, dove ha eguagliato il record di goal detenuto dall'ex compagno Hamsik ed è diventato l'idolo assoluto di una città intera.