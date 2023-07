Bild: "Il Milan pensa a Gravenberch del Bayern Monaco"

Secondo il quotidiano tedesco i rossoneri potrebbero puntare sul giovane olandese, che ha trovato pochissimo spazio col Bayern nell'ultima stagione.

Il Milan è alla ricerca di centrocampisti, soprattutto ora che la cessione di Tonali al Newcastle appare sempre più imminente.

L'arrivo di Loftus Cheek non basta a Pioli, che vorrebbe altri rinforzi in mediana, visto anche il grave infortunio a Bennacer, che resterà fuori per quasi metà campionato.

Per questo i profili sondati sono molti: da Yunus Musah del Valencia a Tijjani Reijnders, ma non solo.

Secondo la Bild, il principale quotidiano sportivo tedesco, il Milan starebbe infatti pensando a Ryan Gravenberch, attualmente al Bayern Monaco.

Gravenberch, arrivato per 18,5 milioni di euro la scorsa estate dall'Ajax sembrava un colpo assoluto, ma in realtà ha trovato pochissimo spazio, sia con Nagelsmann che con Tuchel.

Motivo per cui il ventunenne ha esternato il suo disagio, chiarendo che nella prossima stagione vorrebbe giocare con più continuità.

Il Milan offrirebbe un palcoscenico importante, che gli permetterebbe di giocare anche la Champions.

Ancora non si è entrati nel vivo della trattativa: quello per Gravenberch dovrebbe essere poco più di un sondaggio al momento, ma l'idea è effettivamente funzionale al progetto giovani che Moncada vorrebbe portare avanti questa estate.