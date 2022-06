La Fiorentina tenta il colpo "Real": dialogo con i Blancos per Jovic

La Viola prova a rafforzare l'attacco trattando l'attaccante serbo acquistato dalle Merengues nell'estate del 2019 per 60 milioni.

Nonostante l'addio di Dusan Vlahovic, da gennaio in poi la Fiorentina ha continuato a proporre il gioco di Vincenzo Italiano, conquistando con merito la qualificazione in Conference League.

Un traguardo che riporta la città di Firenze nell'Europa calcistica dopo diversi anni e frutto di un lavoro e di una progettualità che ha coinvolto anche il mercato, che però guarda oltre, anche per l'attacco: secondo quanto appreso da GOAL, la Viola sarebbe in trattativa con il Real Madrid per Luka Jovic.

Con la situazione relativa a Krysztof Piatek ancora da definire e un Arthur Cabral che sarà chiamato ad affermarsi dopo la metà di stagione vissuta in Italia dopo il suo addio al Basilea, la formazione di Italiano necessita di un profilo come quello dell'attaccante serbo.

Stando alle ultime le basi della trattativa sarebbero quelle del prestito, con stipendio diviso tra Real Madrid e Fiorentina: bisognerà poi capire se ci sarà o meno la possibilità di inserire un'opzione o una clausola.

Per Jovic è un anno molto importante, con i Mondiali in Qatar all'orizzonte e la necessità di lanciare messaggi importanti ai Blancos, che nell'estate del 2019 hanno speso 60 milioni per prelevarlo dall'Eintracht Francoforte. A questo si aggiunge l'ottimo rapporto tra le due squadre, caratterizzato anche dall'affare Odriozola.

Una nuova dimensione, insomma, per la Viola, che ritornata in Europa vuole consegnare a Italiano profili adatti a competere anche a livello internazionale.

Di Jorge C. Picón.