Dall'esplosione ai Mondiali al trasferimento a sorpresa: Boufal vola all'Al-Rayyan, in Qatar

L'attaccante marocchino lascia l'Europa per giocare nel campionato qatariota, nello stesso Paese dove poche settimane fa è rinato.

La carriera di Sofiane Boufal è stata, finora, assai particolare: dall'Angers è volato in Premier League per vestire la maglia del Southampton, passando però da quella del Lille in Ligue 1. Poi la Spagna, il ritorno in Inghilterra dal prestito e ancora Angers. Casa sua.

Tutto molto "confuso", tutto troppo "complesso", per uno dei migliori talenti che il calcio marocchino (lui, nato Parigi, ha scelto la patria dei suoi genitori) abbia mai offerto.

Ed è un peccato, anche e soprattutto per quanto fatto vedere da Boufal a Qatar 2022, con la formazione di Regragui, raggiungendo da protagonista, insieme agli altri, le semifinali.

Ecco, il Qatar potrebbe avergli lasciato un segno importantissimo, dal punto di vista simbolico e non: perché Boufal ci tornerà.

In uscita dall'Angers, in difficoltà nel campionato francese e costretto a cedere i suoi big, l'attaccante marocchino vestirà la maglia dall'Al-Rayyan, squadra del massimo campionato qatariota.

Una sorta di cerchio che si chiude, se vogliamo, ma che lascia tanto amaro in bocca per l'ennesimo capitolo di una carriera che avrebbe potuto regalare altro.