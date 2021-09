Mbappé restituisce palla, ma rischia di segnare: "Sia più umile"

L'attaccante del PSG è andato vicino al goal restituendo palla, scatenando l'ira della squadra avversaria.

Va bene l'affinità con il goal, vanno bene anche le premesse sul suo conto, persino quelle che lo vedono come il più forte al mondo nel giro di pochi anni: Kylian Mbappé, però, contro il Metz ha rischiato di combinarla grossa.

All'82' della gara poi vinta in extremis dal PSG in trasferta grazie all'ex Inter Hakimi, i padroni di casa mettono fuori il pallone per favorire i soccorsi a Boulaya, dolorante a terra dopo un contrasto con Danilo.

Una volta ripreso il gioco, l'attaccante campione del Mondo restituisce la sfera, facendo di fatto partire un lancio a metà tra il tiro e il pallonetto destinato in rete, su cui il portiere del Metz deve compiere un vero e proprio miracolo.

L'estremo difensore, Oukidjia, protesta vistosamente: Mbappé allarga le braccia. Sul punteggio di 1-1 e la gare in bilico una rete simile avrebbe potuto scatenare il caos.

I parigini, alla fine, vinceranno comunque la sfida: al termine della stessa, l'allenatore del Metz, Frederic Antonetti, ha commentato in maniera dura l'episodio.