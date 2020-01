Mbappé sempre più star: bimbo si emoziona al suo ingresso in campo

È successo prima della semifinale di Coupe de la Ligue, dove il PSG di Mbappé ha sconfitto il Reims per 3 a 0.

La stella di Kylian Mbappé risplende sempre di più, tanto che l'attacante del è il candidato numero uno ad ergersi a stella polare del calcio mondiale al termine del duopolio Messi-Ronaldo.

Sono sempre di più gli episodi che evidenziano la status raggiunto dal 21enne francese: l'ultimo in ordine di tempo è accaduto ieri sera prima della sfida valida per le semifinali di Coupe de Ligue, dove i parigini hanno spazzato via il con un 3-0 che non lascia ulteriori appelli. Al momento dell'ingresso in campo, infatti, il bambino che doveva entrare insieme a Mbappé non ha retto l'emozione ed è scoppiato in un pianto.

Il bimbo non trattiene l'emozione per l'ingresso in campo con Mbappé 😢

Nelle lacrime di quel piccolo fan ci sono le stigmate del campione di Kylian Mbappé. La stagione del fenomeno francese classe '98 sta procedendo con un ritmo serrato: sono già 13 i goal realizzati nelle 14 presenze in , mentre in il percorso di Mbappè è netto, con 5 reti in 5 presenze. Il futuro del calcio appartiene all'ex attaccante del , ma anche il presente è sempre più di Kylian Mbappè.