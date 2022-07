Maximiano alla Lazio: accordo raggiunto col Granada, martedì le visite

Il club biancoceleste ha individuato il nuovo numero 1: accordo totale col Granada, l'estremo difensore è atteso in Italia domani. Poi visite e firma.

La Lazio ha il suo nuovo portiere: è fatta per l'arrivo di Luis Maximiano dal Granada. Il club biancoceleste ha raggiunto l'accordo con il club spagnolo per il passaggio dell'estemo difensore portoghese classe 1999.

La trattativa è stata chiusa pochi minuti fa con l'attesa fumata bianca che è arrivata: come riferisce 'Sky Sport', Lazio e Granada hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del portiere a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro più 500 mila euro di contributo di solidarietà.

Questa sera è previsto lo scambio di documenti tra le due società, mentre Luis Maximiano firmerà un contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni ai biancocelesti. Il portiere lusitano volerà domani nella Capitale, mentre svolgerà insieme ad Alessio Romagnoli le visite mediche nella clinica Padeia martedì mattina.

Maximiano arriva a Formello dopo gli addii di Thomas Strakosha e Pepe Reina, in quella che è sarà una vera e propria rivoluzione tra i pali per i biancocelesti. Un innesto importante per la squadra di Sarri, che si assicura il portiere cresciuto tra Sporting Lisbona e Braga e pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Serie A.