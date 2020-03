Maxi rissa in Gremio-Internacional di Libertadores: 8 cartellini rossi

Il derby di Alegre tra Gremio e Internacional è finito in rissa. Che potesse essere una sfida sul filo della tensione era risaputo, ma forse nessuno immaginava che si arrivasse fino a 8 cartellini rossi.

Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi della Copa Libertadores: l'urna si è divertita a mettere insieme due club che sono acerrimi rivali. E lo hanno dimostrato nei 90 minuti (più maxi-recupero), emotivamente molto carichi.

La tensione è esplosa a pochi minuti dal termine, dopo già diverse avvisaglie e confronti piuttosto accesi. Una situazione che è sfuggita di mano all'88', dopo un contrasto apparentemente innocente di Moises su Pepé. Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata ed è esplosa la rissa.

L'arbitro Fernando Rapallini, argentino e con esperienze di River-Boca, ha iniziato a sventolare il cartellino rosso all'indirizzo di vari giocatori, dopo essersi consultato anche con il Var.

I primi sono stati Luciano e Pepe del Gremio, Moises ed Edenilson (ex e ) dell'Internacional. I primi rossi hanno portato all'esplosione di un'altra mega-rissa, con coinvolte anche le panchine. A bordocampo sono scesi anche i militari.

This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional 🤭🟥pic.twitter.com/H4EkBcVUxt